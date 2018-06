Novo governo da Itália é aprovado em voto de confiança na Câmara

O novo governo da Itália, liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, foi aprovado em um voto de confiança na Câmara dos Deputados do Parlamento do país. Em um rápido discurso na Casa, o premiê comentou que sua administração pretende “promover novas políticas econômicas, favorecendo o crescimento social e econômico. No entanto, isso será feito respeitando o objetivo de declínio gradual da dívida”.

O governo de Conte planeja reinicializar a economia italiana com um maior gasto destinado a induzir um crescimento econômico mais rápido. Isso, por sua vez, ajudaria o governo a reduzir sua enorme dívida a longo prazo. Alguns legisladores criticaram o novo governo por não explicar como irá pagar pelas medidas que planeja implementar e com o cronograma que pretende impor.

Conte, por sua vez, disse que o governo pretende rever as leis introduzidas pelo governo de Matteo Renzi em algumas cooperativas bancárias, conhecidas como “popolari” e em pequenos bancos, para estimular a consolidação do setor. Ele também afirmou que seu governo planeja distinguir entre bancos comerciais e bancos de investimento, ecoando planos estabelecidos no acordo de coalizão para separar as atividades comerciais e de investimento dos bancos. Fonte: Dow Jones Newswires.