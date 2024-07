Novo governo britânico assume prometendo crescimento econômico e aproximação com a UE

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou o seu plano de governo nesta quarta-feira, 17, durante o discurso do rei Charles III na abertura do Parlamento britânico. Na tradicional cerimônia, o monarca leu um discurso preparado pelo premiê, estabelecendo as metas do governo para o mandato. O político do Partido Trabalhista prometeu crescimento econômico, investimento em infraestrutura e preços mais baixos de energia, além da aproximação com a UE.

O Discurso do Rei é a peça central da abertura do Parlamento, uma ocasião em que o monarca britânico se encontra com os políticos. Charles III usou uma coroa cravejada de diamantes e se sentou em um trono dourado durante o seu discurso. Durante a fala, Charles III apontou que o objetivo do governo é “ver o aumento dos padrões de vida em todas as nações e regiões do Reino Unido”.

Os trabalhistas venceram as eleições britânicas no dia 4 de julho de forma esmagadora. Os eleitores sinalizaram uma necessidade de mudança após 14 anos em que o Partido Conservador esteve no poder.

Projetos de lei

O discurso apresentou 40 projetos de lei, muitos centrados no crescimento econômico, na construção de habitações e no objetivo de descarbonizar o fornecimento de energia do país com uma empresa pública de energia verde. O governo trabalhista também prometeu aliviar a crise do custo de vida. Na abertura do último Parlamento, os conservadores haviam apresentado 21 projetos. “O meu governo procurará uma nova parceria com os empresários e os trabalhadores e ajudará o país a ultrapassar os recentes desafios do custo de vida, dando prioridade à criação de riqueza para todas as comunidades”, disse o monarca.

Starmer fez campanha com a promessa de trazer mudanças ousadas ao Reino Unido sem aumentar impostos. Ele pretende ser ao mesmo tempo pró-trabalhadores e pró-negócios, a favor de grandes novos projetos de infraestrutura e protetores do meio ambiente. O governo prometeu também um salário mínimo mais elevado para os trabalhadores.

Em uma introdução ao discurso, o primeiro-ministro pediu paciência aos membros do Parlamento, apontando que a mudança exigiria “trabalho paciente e soluções sérias”, em vez de respostas fáceis e “o encanto do populismo”.

Fronteira

O discurso também incluiu novas medidas para reforçar a segurança das fronteiras, criando um Comando de Segurança das Fronteiras reforçado com uma força tarefa antiterrorista para combater quadrilhas de contrabando de pessoas. As promessas feitas por Starmer em relação ao tema ocorrem em contrapartida à decisão do Partido Trabalhista de anular o plano controverso do Partido Conservador de enviar as pessoas que chegam ao Reino Unido pelo Canal da Mancha para Ruanda.

O primeiro-ministro também afirmou que o Reino Unido deseja ter uma relação positiva com a União Europeia (UE) e ressaltou que Londres continuará apoiando a Ucrânia. Starmer sinalizou que é favorável a entrada de Kiev na Otan.

Tradição

Este foi o segundo discurso de abertura do Parlamento proferido por Charles III desde a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Ele se deslocou do Palácio de Buckingham em uma carruagem puxada por cavalos – passando por um pequeno grupo de manifestantes anti-monarquia com cartazes que diziam “abaixo a Coroa” – antes de vestir para a cerimônia. A polícia apontou que 10 membros de um grupo de ativistas ambientais foram presos perto do Parlamento por supostos planos de perturbar o discurso. (Com Associated Press)