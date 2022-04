Novo bombardeio russo em Mariupol provoca mortes de militares, diz Ucrânia

Um bombardeio da Rússia a uma usina siderúrgica na cidade de Mariupol, na Ucrânia, deixou novas vítimas militares nesta quinta-feira, 28, segundo mostrou um vídeo publicado por membros da Regimento de Azov que estavam no local. No vídeo, os militares ucranianos disseram que os russos atacaram um hospital subterrâneo improvisado e sua ala de cirurgia, matando um número não especificado de pessoas e ferindo outras. A autenticidade do vídeo não pode ser checada de forma independente. De acordo com autoridades da Ucrânia, cerca de mil civis estavam abrigados na instalação bombardeada nesta quinta. Fonte: Associated Press.