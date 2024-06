Novo balanço aponta quatro mortos e mais de 100 feridos em ataque ucraniano à Rússia

Quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, conforme atualização feita por autoridades russas do número de vítimas nos ataques de drones e mísseis ucranianos neste domingo. Foi uma retaliação ao bombardeio russo na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. A agência de notícias estatal russa RIA Novosti, citando dados do Ministério da Saúde, disse que 124 pessoas ficaram feridas em virtude dos ataques.

Em Sebastopol, na Crimeia, cidade portuária anexada pela Rússia, três pessoas, incluindo duas crianças, morreram em virtude da queda de destroços quando cinco mísseis ucranianos foram abatidos, segundo o governador da cidade, Mikhail Razvozhayev.

Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas, quando três drones ucranianos atacaram a cidade de Grayvoron, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 33 drones ucranianos foram abatidos sobre as regiões ocidentais de Bryansk, Smolensk, Lipetsk e Tula.

O ataque ucraniano é uma resposta ao bombardeio russo relatado desde sábado na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Um novo ataque em Kharkiv matou pelo menos uma pessoa e feriu dez neste domingo, segundo autoridades locais.

O prefeito Ihor Terekhov disse que a cidade foi atacada por uma bomba e que cerca de metade de Kharkiv ficou sem eletricidade por causa do ataque. No sábado, um outro ataque russo com quatro bombas aéreas levou a três mortes e deixou 41 pessoas feridas. Fonte: Associated Press