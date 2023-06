Novo áudio reforça que Trump sabia que retinha documentos secretos sem permissão

Uma gravação de áudio de Donald Trump revelada na noite de segunda-feira, 26, mostra o ex-presidente dos Estados Unidos descrevendo informações sensíveis sobre o Irã, bem como reconhecendo não ter desclassificado o documento antes de deixar o cargo. O áudio é uma prova importante no processo federal sobre manuseio indevido de documentos do governo e contradiz as alegações de Trump de que ele havia desclassificado documentos antes de deixar o cargo ou não sabia sobre a posse de documentos restritos depois de deixar a Casa Branca.

“Veja, como presidente eu poderia ter desclassificado, agora não posso. Não é interessante? É tão legal”, disse Trump na gravação citada na acusação federal e exibida pela primeira vez na segunda-feira pela CNN americana.

Partes da transcrição do áudio de dois minutos de Trump foram citadas por promotores federais no indiciamento sob a acusação de que ele havia colocado segredos de segurança nacional em risco ao manusear incorretamente documentos confidenciais após deixar o cargo e, em seguida, obstruir os esforços do governo para recuperá-los.

A gravação capturou sua conversa em julho de 2021 com um editor e escritor que trabalhava em um livro de memórias do último chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. No áudio, Trump discutiu o que descreveu como um plano “secreto” em relação ao Irã, elaborado pelo general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto e pelo Departamento de Defesa. Naquela época, Milley era um alvo frequente da ira de Trump, e o ex-presidente esperava se opor a artigos e livros nos quais Milley foi descrito como tendo que impedir Trump de uma ação militar irresponsável no Irã.

O ex-presidente enfrenta 37 acusações criminais relacionadas ao suposto manuseio incorreto de documentos classificados. Em uma entrevista recente, Trump afirmou que não sabia que o documento do Irã estava entre os materiais nas caixas recuperadas em Mar-a-Lago – seu clube privado e residência na Flórida – pelo FBI e pelo Departamento de Justiça. Ele também continuou a afirmar que tudo o que levou consigo foi desclassificado. Ele se declarou inocente no início deste mês durante uma acusação em um tribunal federal em Miami.

Contradição

Na semana passada, em uma entrevista com o apresentador da Fox News Bret Baier, Trump insistiu que não estava apresentando material confidencial na reunião, que foi gravada no clube de golfe de Trump em Bedminster, Nova Jersey. Ele disse que não estava se referindo a qualquer documento “secreto” ou “altamente confidencial”, mas estava falando sobre “histórias de jornais, histórias de revistas e artigos”.

Mas a gravação de áudio do encontro completo sugere que Trump não estava se referindo a informações de fonte secundária, mas a um pedaço de papel específico, ou papéis, à sua frente.

Trump, na gravação, parece apontar para o que descreveu a seus visitantes como um documento – descrito na acusação como um “plano de ataque” – aparentemente para refutar uma história publicada uma semana antes no The New Yorker que descrevia a preocupação do general Milley de que Trump pudesse lançar um ataque contra os interesses iranianos que ele poderia usar para ajudar a criar uma justificativa para permanecer no cargo.

“Isso acabou de surgir”, diz Trump, acrescentando: “Este era ele. Este foi o Departamento de Defesa e ele.”

“Uau”, uma mulher na sala pode ser ouvida dizendo, seguido por um farfalhar de papéis.

“Vamos ver aqui”, diz Trump, acrescentando: “Olhe”. Há uma breve pausa, durante a qual ele parece mostrar algo às pessoas na sala, e elas começam a rir.

“Isso ganha totalmente o meu caso, sabe”, diz ele, acrescentando que os papéis eram “altamente confidenciais, secretos. Esta é uma informação secreta.

“Não é incrível?” Trump diz mais tarde, acrescentando: “Isso foi feito pelos militares e dado a mim”.

Então ele parece se inclinar. “Acho que provavelmente podemos, certo?” diz Trump. Uma mulher responde: “Não sei, teremos que ver, teremos que tentar descobrir…”

“Desclassificá-lo”, diz Trump. “Veja, como presidente eu poderia ter desclassificado, mas agora não posso.”

“Agora temos um problema”, diz a mulher, rindo.

“É tão legal”, diz Trump, finalmente chamando alguém para trazer Coca-Cola para beber.

Defesa

Em um comunicado, Steven Cheung, porta-voz de Trump, evitou comentar a maior parte do conteúdo da gravação relacionado à discussão do candidato sobre material delicado e, em vez disso, se concentrou em uma piada que Trump fez durante a reunião sobre o papel do ex-deputado Anthony Weiner na investigação do servidor de e-mail privado de Hillary Clinton.

“A fita de áudio fornece contexto provando, mais uma vez, que o presidente Trump não fez nada de errado”, disse Cheung, acrescentando que Trump estava “falando retoricamente e também com humor sobre” Weiner, e acusando “a mídia e os que odeiam Trump” de morder “a isca”.

Alguns dos advogados de Trump estão cientes da gravação desde março, quando uma das assessoras que participou da reunião, Margo Martin, foi questionada sobre isso durante uma aparição perante o grande júri, de acordo com uma pessoa familiarizada com os eventos.

A Promotoria acusa Trump de reter ilegalmente 31 documentos individuais de segurança nacional e de conspirar com um de seus assessores pessoais, Walt Nauta, para obstruir os repetidos esforços do governo para recuperar os registros.

Nauta deve ser indiciado pelas acusações no Tribunal Distrital Federal de Miami nesta terça-feira, 27. Como parte das condições para a libertação de Trump de sua própria acusação, ele foi ordenado a não falar sobre o caso com Nauta ou com uma lista de 84 testemunhas que participaram da investigação do procurador especial. (Com agências internacionais).