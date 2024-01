Novo ataque atinge cidade dos houthis

Um novo ataque norte-americano atingiu no sábado, 13, a cidade portuária de Hodeida, no Iêmen, após o lançamento de foguetes por rebeldes houthis.

O grupo, que é apoiado pelo Irã e vem atacando cargueiros no Mar Vermelho, disse que o local de onde foi lançado um foguete foi atingido, mas não se sabe se o bombardeio veio do mar ou do ar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.