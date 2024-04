Novas sanções contra o Irã estão sendo avaliadas, afirma Ursula von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, após reunião do G7 neste domingo, 14, que novas sanções contra o Irã estão sendo avaliadas em cooperação com outros parceiros do grupo, especificamente, quanto aos programas de drones e mísseis do país persa.

A declaração foi feita após a leitura da nota do grupo, que condenou o envio de mísseis e drones pelos iranianos ao território de Israel, reafirmou seu compromisso com a segurança dos israelenses e exigiu o cessar de ataques do Irã e de aliados.

O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e conta com participação da União Europeia.