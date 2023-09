Nos EUA, Zelenski vai ao Congresso para conversar sobre apoio à guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, trabalhou para reforçar o apoio dos EUA à Ucrânia numa visita rápida a Washington nesta quinta-feira, 21. Ele entregou uma mensagem otimista sobre o progresso da guerra enquanto enfrentava novas questões sobre o fluxo de dólares americanos que vem ajudando a manter as suas tropas na luta contra as forças russas.

O líder ucraniano recebeu comentários favoráveis sobre a ajuda que diz precisar para evitar a derrota. Zelenski chegou ao Capitólio com uma mensagem firme em conversações privadas com líderes republicanos e democratas. Os ucranianos têm um plano de guerra sólido e “estão a ganhar”, assegurou-lhes os legisladores, citando-o, numa altura em que o mundo está atento ao apoio ocidental a Kiev.

O presidente americano, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, deram as boas-vindas a Zelenski e sua esposa, Olena Zelenski, mais tarde na Casa Branca, onde Zelenski descreveu o agradecimento aos membros do Congresso por seu “grande, enorme apoio”.

“O povo americano está determinado a fazer com que façamos tudo o que pudermos para garantir que o mundo esteja com você”, garantiu Biden a Zelenski, projetando o apoio da Casa Branca à Ucrânia também para outras nações. “Esse é o nosso objetivo esmagador”.

No Capitólio, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que enfrenta oposição entre os republicanos de extrema direita alinhados com o ex-presidente Donald Trump no apoio à Ucrânia, optou nomeadamente por não se juntar ao líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, na saudação ao presidente ucraniano quando este chegou.

McCarthy também confirmou que recusou o pedido de Zelenski para uma sessão conjunta do Congresso, como aconteceu durante a visita do presidente ucraniano a Washington no anoassado, dizendo que não havia tempo para isso num curto espaço de tempo.