Nos EUA, terremoto mais forte em 40 anos atinge o oeste do Estado de Nova York

Um pequeno terremoto atingiu o oeste do Estado de Nova York na manhã desta segunda-feira 6, alarmando a população de uma região que não costuma sofrer tremores. Mas o tremor, aparentemente, não causou danos sérios. Relatório preliminar do Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês) aponta que um terremoto de magnitude 3,8, com epicentro a leste da cidade de Buffalo, foi registrado por volta das 8h15 (de Brasília). De acordo com o sismólogo Yaareb Altaweel, trata-se do terremoto mais forte na região em pelo menos 40 anos. Fonte: Associated Press.