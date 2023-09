Nos EUA, sindicato cede em uma de suas exigências a montadoras e negociação parece avançar

O sindicato United Auto Workers (UAW) está flexibilizando suas exigências de aumento salarial, com propostas recentes pedindo um aumento médio de 30%, em vez dos 40% almejados inicialmente. O UAW está negociando os contratos de trabalho com a Ford, General Motors e Stellantis. Os contratos atuais expiram no fim de quinta-feira, e os trabalhadores das montadoras podem entrar em greve caso um acordo não seja firmado até lá.

Os negociadores sindicais apresentaram recentemente propostas que incluem um aumento salarial de cerca de 30%, e as partes trocaram múltiplas ofertas nos últimos dias, segundo pessoas familiarizadas com as negociações.

As especificidades das últimas propostas não puderam ser conhecidas.

A redução na demanda pelo aumento médio salarial é o primeiro sinal visível de progresso nas negociações, que começaram em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.