Nos EUA, senadora deixa Partido Democrata, que fica com margem estreita na Casa

A senadora centrista Kyrsten Sinema, do Arizona, afirmou que está deixando o Partido Democrata e que se registrará como independente. Com isso, a margem do partido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no comando da Casa fica estreita.

Dias atrás, o Partido Democrata havia conseguido seu 51º posto no Senado, com a vitória no segundo turno na Geórgia.

Agora, a mudança de Sinema gera questões sobre com que frequência ela pode votar com os democratas.

Os senadores Bernie Sanders, por Vermont, e Angus King, do Maine, são independentes, mas tendem a votar com os democratas.

Sinema escreveu um artigo de opinião e falou em um vídeo sobre sua saída da sigla, mas não disse se votará com os democratas.

Uma porta-voz da senadora disse que ela manterá seus compromissos em comitês com os democratas.