Nos EUA, senador democrata defende demissão de presidente da FDIC após denúncias de assédio

O presidente do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, Sherrod Brown, pediu nesta segunda-feira, 20, uma renovação da liderança da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O parlamentar, assim, se torna o mais poderoso democrata a defender a demissão do presidente da FDIC, Martin Gruenberg, após um relatório identificar denúncias generalizadas de assédio sexual, discriminação e bullying na agência.

Brown disse que, após revisar o documento e consultar funcionárias da FDIC, “eu me vejo com uma conclusão: é precisa haver mudanças fundamentais na FDIC. Essas mudanças começam na liderança, que devem consertar a cultura tóxica da agência e colocar os homens e mulheres que lá trabalham – e a sua missão – em primeiro lugar”.

Ele pediu que o presidente dos EUA, Joe Biden, indique um novo presidente e que o Senado aja rapidamente para confirmá-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.