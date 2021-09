Nos EUA, Sam ganha forças e é elevado a furacão de categoria 2

Meteorologistas esperam que o furacão Sam, formado no Atlântico, alcance força próxima de uma grande tempestade neste sábado (25). O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) diz que os ventos máximos sustentados por Sam hoje foram de cerca de 177 km/h, elevando-se para um furacão de categoria 2. Na manhã deste sábado, o centro do furacão estava a 1.855 quilômetros a leste-sudeste das ilhas de Sotavento Britânicas do norte e se movia para o oeste a cerca de 20 km/h. O NHC informou que era esperado que Sam se tornasse um furacão de categoria 3 neste sábado e, em seguida, um furacão de categoria 4, no domingo, com ventos 225 km/h. Fonte: Associated Press.