Nos EUA, opção ‘nenhum dos candidatos’ vence primária simbólica republicana em Nevada

A opção “nenhum dos candidatos” ganhou a disputa simbólica das primárias do Partido Republicano em Nevada, nos Estados Unidos, na terça-feira, 6. O resultado foi considerado embaraçoso para ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, a única candidata relevante que participou das prévias.

Haley optou por competir nas primárias em vez de participar das convenções do partido em Nevada, a única disputa no Estado que tem validade para a indicação do candidato à Casa Branca. O ex-presidente Donald Trump é o único candidato importante competindo nas convenções.

Houve também uma eleição primária dos democratas na terça, que foi vencida com facilidade pelo presidente Joe Biden, contra adversários sem expressão. Fonte: Associated Press.