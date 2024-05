Nos EUA, mulher mora em placa no telhado de loja por um ano

Empreiteiros curiosos sobre um cabo de extensão no telhado de uma mercearia em Michigan, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta surpreendente: uma mulher de 34 anos morava dentro da placa comercial, com espaço suficiente para um computador, impressora e cafeteira, disse a polícia. “Ela era sem teto”, afirmou o oficial Brennon Warren, do Departamento de Polícia de Midland, na quinta-feira, 9. “É uma história que faz você coçar a cabeça, apenas alguém vivendo em uma placa.”

A mulher, cujo nome não foi divulgado, disse à polícia que ela tinha um emprego em outro lugar, mas morava dentro da placa da loja Family Fare há cerca de um ano, disse Warren. Ela foi encontrada no dia 23 de abril.

Midland, mais conhecida como a sede global da Dow Inc., fica cerca de 209 quilômetros ao norte de Detroit. A loja Family Fare fica em uma área comercial e tem uma placa em formato de triângulo no topo do prédio. A estrutura do letreiro, provavelmente com 1,5 metros de largura e 2,4 metros de altura, tem uma porta e é acessível a partir do telhado, disse o policial.

“Havia algum piso que foi colocado. Uma mini mesa”, descreveu Warren. “As roupas dela. Uma máquina de café Keurig. Uma impressora e um computador – coisas que você teria em sua casa”, disse.

A mulher conseguiu obter eletricidade através de um cabo de alimentação ligado a uma tomada no telhado, disse Warren.

Não havia sinal de uma escada. O policial afirmou que é possível que a mulher tenha chegado ao telhado subindo por outros locais atrás da loja ou por outros estabelecimentos comerciais. “Honestamente, eu não sei como é que ela estava chegando lá em cima. Ela também não explicou”, disse ele.

Um porta-voz da SpartanNash, empresa controladora da Family Fare, disse que os funcionários da loja responderam “com a maior compaixão e profissionalismo”. “Assegurar a existência ampla de habitação segura e acessível continua a ser um problema generalizado a nível nacional e que nossa comunidade precisa se unir para resolver”, disse Adrienne Chance, se negando a fazer mais comentários.

Warren disse que a mulher cooperou e rapidamente concordou em sair. Não foram apresentadas queixas. “Fornecemos a ela algumas informações sobre os serviços na área”, disse o policial. “Ela se desculpou e continuou seu caminho. Para onde ela foi a partir daí, eu não sei.”

O diretor de uma organização local sem fins lucrativos que presta assistência alimentar e abrigo disse que Midland – que tem uma população de 42 mil habitantes – precisa de mais habitação para os residentes de baixa renda.

“Como alguém que trabalha com os sem-teto, parte de mim reconhece que ela foi muito engenhosa”, disse Saralyn Temple, da Open Door de Midland. “Obviamente, não queremos que as pessoas recorram a atividades ilegais para encontrar habitação. Há opções muito melhores.” /

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.