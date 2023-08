Nos EUA, furacão Idalia é elevado à categoria 4, ao se aproximar da Flórida

O furacão Idalia se fortaleceu à categoria 4, no início desta quarta-feira, 30 com ventos máximos sustentados de 130 milhas por hora (209 quilômetros por hora), enquanto se aproximava da costa da Flórida. O Centro Nacional de Furacões dos EUA afirmou que a tempestade se intensificava rápido, conforme ela se aproximava da região de Big Bend, da Flórida. Às 5h (hora local), o furacão estava localizado cerca de 100 quilômetros a oeste de Cedar Key, pequena ilha na costa oeste do Estado americano. Fonte: Dow Jones Newswires.