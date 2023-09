Nos EUA, filho de Biden processa Receita Federal por vazamento de dados pessoais

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, entrou nesta segunda-feira, 18, com processo contra a Receita Federal (IRS, na sigla em inglês) do país, alegando que dois agentes que o acusam publicamente de interferência em investigações fiscais compartilharam indevidamente suas informações pessoais, um caso que surge em meio a crescentes disputas jurídicas e políticas, à medida que as eleições de 2024 se aproximam.

Os agentes “visaram e procuraram envergonhá-lo” com o compartilhamento de informações fiscais confidenciais em entrevistas à imprensa e depoimentos perante o Congresso, diz o processo, o qual pontua que Hunter “não tem mais ou menos direitos do que qualquer outro cidadão americano, e nenhuma agência governamental ou agente governamental” tem liberdade para violar os seus direitos “simplesmente por ser quem ele é”.

O processo diz que o IRS não fez o suficiente para impedir a divulgação de suas informações pessoais.

O IRS se recusou a comentar, citando o litígio em andamento.

A Casa Branca disse que Joe Biden não estava envolvido nos negócios de seu filho, e que meses de investigações até agora não revelaram evidências significativas de irregularidades por parte do presidente. Fonte: Associated Press.