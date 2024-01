Nos EUA, desistência do republicano Chris Christie das primárias abre vantagem para Nikki Haley

A saída de Chris Christie da disputa dos Republicanos nas eleições primárias nos Estados Unidos dá a Nikki Hailey uma chance clara para garantir apoio de eleitores que procuram uma alternativa a Donald Trump. Mas ela ainda encara um grande desafio, em um partido que se confia cada vez mais nos votos da classe trabalhadora – um grupo que tende a apoiar Trump.

Christie, ex-governadora de Nova Jersey, estava atraindo um apoio tão fraco em Iowa que sua saída deixa poucos eleitores potenciais para os demais pré-candidatos. Mas em New Hampshire, onde as primárias acontecerão em 23 de janeiro, Christie tem um apoio mais forte. E a sua base lá tem se parecido muito com o grupo que apoia Haley: eleitores com formação universitária, muitos moderados na ideologia e apenas vagamente afiliados ao Partido Republicano.

O desafio para Haley é que poucos Estados se parecem com New Hampshire, onde há muitos residentes com formação universitária e onde os eleitores independentes podem participar nas primárias do Partido Republicano.

Cerca de 39% dos residentes de New Hampshire possuem um diploma universitário de quatro anos, em comparação com 30% em Iowa – ou 27% em Nevada e 31% na Carolina do Sul, os dois Estados que votam depois de New Hampshire. Fonte: Dow Jones Newswires.