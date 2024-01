Nos EUA, DeSantis espera impulso de clima frio em Iowa; Haley aposta em New Hampshire

Ken Cuccinelli, fundador do grupo Never Back Down, em apoio a Ron DeSantis para a presidência dos Estados Unidos, previu que o clima extremo daria uma vantagem à campanha do governador da Flórida, que se orgulha de ter batido em quase 1 milhão de portas no Estado.

“Ninguém sabe até que ponto a organização ajudará amanhã (…), mas todos sabem o que construímos”, disse Cuccinelli em uma entrevista durante evento no subúrbio de Ankeny, em Des Moines. “Vamos resistir à tempestade melhor do que ninguém porque estamos mais bem preparados. Construímos isto desde o início.”

Já os apoiadores da ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley estão esperançosos de que ela ficará em segundo lugar esta noite no caucus de Iowa, mas reconhecem que seu verdadeiro momento decisivo virá na próxima semana, em New Hampshire.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump também lidera nas pesquisas New Hampshire, mas Haley é mais competitiva nas sondagens lá, onde eleitorado é mais moderado do que em Iowa, o que se adapta melhor ao seu tipo de política. Fonte: Dow Jones Newswires.