Nos EUA, deputado Jim Jordan diz que buscará terceira votação para tentar presidir Câmara

O deputado Jim Jordan, do Partido Republicano, afirmou nesta quinta-feira, 19, que pretende que ocorra uma terceira votação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em sua tentativa de presidir a Casa. O anúncio é feito após um plano para temporariamente colocar o presidente interino, deputado Patrick McHenry, no comando ter sido rechaçado pelos conservadores do órgão do Legislativo do país.

“Eu ainda estou concorrendo à presidência e planejo conseguir os votos para vencer esta corrida”, afirmou Jordan, após deixar uma reunião acalorada a portas fechadas dos republicanos da Casa. O conservador de Ohio disse que primeiro deseja falar com quase 20 deputados republicanos que votaram contra ele, após a ideia de eleger um presidente temporário não ter apoio.