Nos EUA, 53% aprovam estratégia de Trump na economia, mostra pesquisa

Uma pesquisa Axios/SurveyMonkey mostrou que 53% dos eleitores dos Estados Unidos veem como positiva a condução da economia e dos empregos pelo presidente Donald Trump, enquanto 44% desaprovam. A aprovação total do líder, porém, está em 46%. Em relação ao Congresso, 47% dos consultados acreditam que os republicanos seriam melhor para a economia e os empregos, enquanto 47% acreditam mais nos democratas, um empate portanto.

A sondagem sobre a questão econômica e de empregos mostra que Trump tem ao menos algum crédito sobre a melhora no quadro no país para os eleitores, avalia a Axios. Mas, questionados sobre 2020, apenas 45% dos eleitores ouvidos acredita que Trump será a melhor opção para a economia, quando ele buscar a reeleição, enquanto 51% preferem algum nome do oposicionista Partido Democrata.

A Axios informa que a pesquisa foi realizada pela SurveyMonkey online entre 30 de outubro e 1º de novembro, com margem de erro de 3 pontos porcentuais.