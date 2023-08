No Zimbábue, líder opositor contesta reeleição de presidente

O líder da oposição no Zimbábue, Nelson Chamisa, contestou neste domingo, 27, a reeleição do presidente Emmerson Mnangagwa, anunciada no sábado e reivindicou sua própria vitória, após um processo eleitoral marcado por irregularidades. Mnangagwa obteve 52,6% dos votos, contra 44% de Chamisa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.