Mundo No X, Musk diz ter deletado o software do CrowdStrike de todos os seus sistemas

O empresário bilionário Elon Musk disse nesta sexta-feira, 19, ter deletado o software do CrowdStrike de todos os seus sistemas após o apagão cibernético global. O CEO da Tesla lamentou que muitos de seus fornecedores e empresas de logística utilizam os serviços da empresa.

Na madrugada de hoje, uma atualização do servidor de cibersegurança da CrowdStrike travou os computadores que executam o Windows, sistema operacional da Microsoft. O apagão causou falhas em serviços de comunicação e bancários e atrasou voos no mundo.

“Acabamos de deletar o CrowdStrike de todos os nossos sistemas, então não haverá implementações”, respondeu Musk a um usuário na sua rede social X (antigo Twitter). “Infelizmente, muitos dos nossos fornecedores e empresas de logística o utilizam”, escreveu para outro internauta.

Também no X, o empresário compartilhou em seu perfil memes sobre a situação do apagão. Em uma republicação, ele colocou um emoji de riso para uma publicação que dizia “todo o resto está fora do ar, este aplicativo ainda funciona”.