No Twitter, Trump ironiza pré-candidatura da democrata Elizabeth Warren

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou na noite deste sábado, 9, no Twitter o lançamento da pré-candidatura da senadora democrata Elizabeth Warren à corrida para a Casa Branca em 2020.

“Hoje Elizabeth Warren, às vezes mencionada por mim como Pocahontas, juntou-se à corrida presidencial. Ela vai concorrer como nossa primeira candidata à presidência dos nativos americanos, ou ela decidiu que depois de 32 anos isso não está mais tão bem? Vejo você na corrida eleitoral, Liz!”, escreveu o presidente.

Warren lançou a candidatura hoje no Estado natal dela, Massachusetts. O evento em Lawrence ofereceu a ela a oportunidade de apertar o botão de reinício na campanha, estigmatizada pela decisão de se identificar como nativa americana.

Em outubro, a senadora divulgou os resultados de um teste genético que mostrou que ela provavelmente teve um ancestral índio entre seis e dez gerações atrás. Warren pediu desculpas na quarta-feira, 6, a um grupo indígena que criticou a divulgação do teste de DNA.

A herança indígena de Warren é fonte de longa disputa com Trump, que muitas vezes a chama ironicamente de “Pocahontas”, em referência à personagem histórica americana alvo de lendas e representações cinematográficas. (com Associated Press)