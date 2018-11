No Twitter, Trump critica Ryan por opiniões sobre cidadania por nascimento

O presidente americano, Donald Trump, criticou o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Paul Ryan, por suas opiniões em relação ao direito de filhos de imigrantes nascidos no país ganharam cidadania americana.

“Paul Ryan deveria estar focando em manter a maioria na Câmara ao invés de dar suas opiniões sobre cidadania da primogenitura, algo que ele não sabe nada!”, escreveu Trump em seu Twitter. O presidente americano também afirmou que “nossa maioria republicana irá trabalhar nisso, fechando as lacunas da imigração e garantindo a segurança das fronteiras!”.

Na próxima terça-feira, 6 de novembro, os eleitores americanos vão às urnas nas eleições de meio de mandato, para definir seus representantes no Congresso.

Ryan, que vai se aposentar do Congresso após as eleições, disse na terça-feira, 30, que Trump “obviamente” não poderia acabar com o direito à cidadania dos nascidos em solo americano.