No Reino Unido, Partido Conservador escolhe Liz Truss para ser primeira-ministra

O Partido Conservador do Reino Unido elegeu nesta segunda-feira, 5, Liz Truss como sua líder e, portanto, para assumir como nova primeira-ministra do país. Truss, de 47 anos, irá tomar posse como primeira-ministra nesta terça-feira, dia 6, no lugar de Boris Johnson, que anunciou sua renúncia em julho passado, em meio a um escândalo político que levou dezenas de autoridades a abandonarem o gabinete britânico. Atual ministra de Relações Exteriores, Liz Truss competiu ao cargo com o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak.