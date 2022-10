No Reino Unido, Liz Truss confirma renúncia ao cargo de primeira-ministra

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, confirmou que renuncia à posição de líder do Partido Conservador, perdendo, assim, o comando do governo britânico. Em declaração em frente à sede do governo nesta quinta-feira, 20, Truss “reconheceu” que a “situação atual” da política no país não permite que ela “entregue o mandato para o qual foi eleita pelo Partido Conservador”.

Truss continuará exercendo o cargo de primeira-ministra até que um sucessor seja escolhido, disse ela. Uma nova eleição do Partido Conservador deve ser finalizada dentro da próxima semana, afirmou Truss.

Após apresentar um plano de amplos cortes de impostos e estímulos fiscais, os mercados de renda fixa no Reino Unido e a libra entraram em turbulência e provocaram intervenção do Banco da Inglaterra (BoE). O imbróglio causou a saída do ex-ministro de Finanças Kwasi Kwarteng e a revogação da maioria das medidas econômicas anunciadas anteriormente.

Eleita líder do seu partido no dia 5 de setembro, Truss substituiu o ex-premiê Boris Johnson, que também saiu após uma crise política no Reino Unido. Liz Truss ficou pouco mais de seis semanas no cargo.