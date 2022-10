No Reino Unido, 55% dos parlamentares conservadores querem renúncia de Liz Truss

Em meio ao caos político gerado por controversos planos fiscais, a maioria dos parlamentares do Partido Conservador britânico quer a renúncia imediata da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, segundo pesquisa do instituto YouGov.

Publicado nesta terça-feira, 18, o levantamento mostra que 55% dos membros do partido governista desejam a saída de Truss, cujo governo reverteu na segunda-feira, 17, quase todas as propostas de cortes de impostos que causaram grave turbulência nos mercados financeiros britânicos desde que foram reveladas, no mês passado.

Já 38% dos colegas de partido preferem que Truss permaneça no cargo, que assumiu há apenas seis semanas. Em entrevista à BBC, a premiê pediu desculpas pelos erros que cometeu, mas afirmou que pretende liderar os conservadores na próxima eleição geral britânica.

Outra pesquisa do YouGov mostra que 55% dos parlamentares conservadores votariam hoje no rival de Truss para o cargo de primeiro-ministro, o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak. Apenas 25% apoiariam a atual premiê.

No começo de setembro, Truss foi eleita primeira-ministra com mais de 81 mil votos de eleitores conservadores, ante cerca de 60 mil votos para Sunak, que comandou as finanças do Reino Unido no governo de Boris Johnson.