No México, tempestade tropical Ileana atinge a costa do Estado de Sinaloa - O Liberal

A Tempestade Tropical Ileana atingiu a costa do Estado mexicano de Sinaloa neste sábado, 14, um dia depois de ter castigado o resort Los Cabos. A tempestade tropical formou-se na quinta-feira (12) na costa do Pacífico do México e estava com ventos de 40 mph (65 km/h) quando chegou neste sábado à costa, segundo o Centro Nacional de Furacões com sede em Miami (EUA). Os meteorologistas dizem que a tempestade Ileana vai circular sobre a região costeira do norte de Sinaloa durante as próximas horas, enfraquecendo para uma depressão tropical. Depois, passará sobre o Golfo da Califórnia, próximo à costa litorânea, neste domingo. Fonte: Associated Press