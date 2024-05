Brasil e Mundo No México, rajada de vento derruba palco e mata ao menos nove em comício

Ao menos nove pessoas morreram e 63 ficaram feridas após uma rajada de vento derrubar o palco em que o candidato à presidência do México Jorge Álvarez Máynez fazia um comício em San Pedro Garza García, no Estado de Nuevo Leon, na noite desta quarta-feira, 22. “É uma tragédia”, disse o governador do Estado, Samuel García.

Máynez, que é candidato pelo pequeno partido de oposição Movimento Cidadão, não se feriu. “A única coisa importante agora é atender às vítimas do acidente”, escreveu o político nas redes sociais, logo após confirmar que tinha escapado ileso.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Máynez acenando para os apoiadores, ao lado de correligionários, quando a estrutura desaba. As autoridades não informaram quantas pessoas estavam no evento. Fonte: Associated Press.