Mundo No México, López Obrador ganha consulta para manutenção do governo

O México optou neste domingo (10) pela continuidade de Andrés Manuel López Obrador como presidente do país na consulta para revogar o mandato, mas a participação não chegou a 20%, metade dos 40% do censo eleitoral necessários para que o exercício fosse vinculante.

Entre 90,3% e 91,9% dos eleitores que foram às urnas votaram a favor de que ele continuasse no cargo pelos três anos restantes de seu mandato, enquanto entre 6,4% e 7,8% preferiram a revogação, informou o presidente conselheiro do Conselho Nacional Instituto Eleitoral (INE), Lorenzo Córdova.

No entanto, a afluência ficou entre 17% e 18,2% dos eleitores, valor muito longe dos 40% necessários para que a consulta seja vinculativa, de acordo com os resultados preliminares do INE.

A baixa participação constitui um retrocesso político para López Obrador e apoio aos partidos da oposição que rejeitaram o referendo e propuseram a não participação.

No entanto, Mario Delgado, líder nacional do partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ficou satisfeito em uma entrevista coletiva. Delgado assegurou que o resultado preliminar da consulta é um sucesso para o presidente e para o partido e considerou que uma boa taxa de participação foi alcançada, já que geralmente em eleições federais não costuma ser em torno de 50%.

“Entre 15 e 17 milhões de pessoas votaram no presidente”, disse ele, ou seja, aproximadamente metade dos votos que recebeu na eleição presidencial de 2018.

Os resultados oferecidos pelo INE resultam de uma contagem rápida que tomou como amostra cerca de 1.800 caixas, oferecendo assim uma estimativa muito fiável da participação e do resultado do processo.

Mais de 92,82 milhões de mexicanos com mais de 18 anos foram chamados às urnas neste domingo. A consulta de revogação do mandato, à qual os partidos da oposição se opuseram, recomendando a não participação na votação, foi considerada válida ou vinculativa se participassem 40% das pessoas inscritas na lista nominal de eleitores, ou seja, cerca de 37 milhões de pessoas.

A participação de menos de 20% está bem abaixo do que López Obrador esperava dar um novo impulso a seus projetos políticos no restante de seu mandato até 2024.

A pergunta que apareceu na cédula de votação foi: “Você concorda que Andrés Manuel López Obrador, presidente dos Estados Unidos Mexicanos, tenha seu mandato cassado por perda de confiança ou continue na Presidência da República até o final de seu mandato? “. E as duas opções de resposta: “Que o mandato seja cassado por perda de confiança” ou “Que continue na Presidência da República”.