No México, comitê da Câmara aprova proposta que prevê eleição de juízes e reforma no Judiciário - O Liberal

No México, comitê da Câmara aprova proposta que prevê eleição de juízes e reforma no Judiciário

A Comissão de Pontos Constitucionais da Câmara dos Deputados do México aprovou nesta segunda-feira, 26, a proposta de reforma do Judiciário, que estabelece que cargos de ministros da Suprema Corte, magistrados de circuito e juízes distritais sejam nomeados por eleição. Em nota, o órgão informou que foram 22 votos a favor, 17 contra e zero abstenções. A proposta, feita pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, também sugere a substituição do Conselho Judiciário Federal pelo Tribunal Judicial Disciplinar e por um órgão de administração judicial, além de determinar que a remuneração dos servidores do Poder Judiciário não seja superior à do presidente.