No Japão, Shigeru Ishiba é eleito primeiro-ministro pelo Parlamento

O Parlamento do Japão elegeu nesta terça-feira, 1º de outubro, Shigeru Ishiba, líder do Partido Liberal Democrata, como o novo primeiro-ministro do país. Ele foi escolhido como líder da legenda na sexta-feira, 27, o que lhe transformou no sucessor do premiê Fumio Kishida, que deixou o cargo nesta terça, junto com todos os ministros do governo.

O novo primeiro-ministro vai anunciar a composição do gabinete ainda nesta terça.

Na segunda-feira, 30, Ishiba antecipou que vai convocar eleições parlamentares para o dia 27, com o objetivo de levar a nova administração “ao julgamento popular” o mais rápido possível.

Kishida deixou o poder após três anos, em meio a escândalos de corrupção e à baixa popularidade. Fonte: Associated Press.