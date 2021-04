No Japão, partido governista perde eleições parlamentares e enfraquece Suga

O Partido Liberal Democrata do Japão, governista, perdeu as três eleições parlamentares realizadas neste domingo, 25, enfraquecendo o poder político do primeiro-ministro Yoshihide Suga antes das eleições nacionais, marcadas para o final do ano.

Suga disse que leva a sério os resultados, vistos como um reflexo do descontentamento do eleitor com a forma como seu governo está lidando com a pandemia, bem como com os escândalos envolvendo seu partido. “Aceito humildemente os resultados das eleições como o julgamento do povo”, disse Suga a repórteres nesta segunda-feira, 26.

Os votos para preencher os assentos vagos – um na câmara baixa, mais poderosa, e dois na câmara alta – foram as primeiras eleições significativas desde que Suga assumiu o cargo, em meados de setembro. As três foram conquistadas por candidatos apoiados pelo Partido Democrático Constitucional do Japão, o principal da oposição. Fonte: Associated Press.