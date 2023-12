No Japão, Kishida diz que lamenta escândalo de fundos de seu partido, e muda ministério

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta quarta-feira, 13, planos para substituir alguns dos seus ministros de gabinete para responder às críticas públicas e à desconfiança sobre o crescente escândalo dos fundos secretos do seu partido no governo, que abalou o seu controle do poder. O escândalo envolve principalmente a maior e mais poderosa facção do Partido Liberal Democrata, anteriormente liderada pelo ex-primeiro-ministro assassinado, Shinzo Abe.

Os seus principais membros, incluindo os que ocupam cargos de topo do Gabinete e do partido, eram suspeitos de não reportarem sistematicamente várias centenas de milhões de ienes em fundos, numa possível violação das leis de campanha e eleitorais, segundo a imprensa. O dinheiro teria ido para fundos secretos não monitorados.

Kishida, numa conferência de imprensa nesta quarta-feira que marcou o fim da sessão parlamentar deste ano, disse lamentar que o escândalo de angariação de fundos do partido tenha aprofundado a desconfiança política e que está determinado a enfrentá-lo com “um sentimento de crise”. Kishida recusou-se a revelar detalhes, mas as principais mudanças envolvem quatro ministros da facção de Abe.

Na quarta-feira anterior, Kishida enfrentou uma moção de censura apresentada por grupos de oposição liderados pelo Partido Democrático Constitucional do Japão. Foi rejeitado devido ao domínio do LDP em ambas as casas do Parlamento. “O LDP não tem capacidade de autolimpeza”, disse o líder do CDPJ, Kenta Izumi. “É questionável se eles podem escolher alguém que não esteja envolvido em fundos secretos”. O líder do Partido Comunista Japonês, Kazuo Shii, chamou o escândalo de “um problema sério e sem fundo”.

Kishida reconheceu que as autoridades estão investigando o escândalo na sequência de uma queixa criminal. Ele disse que aqueles que enfrentaram questões contábeis devem examinar seus registros e explicar ao público, mas não deu nenhum cronograma. Os índices de aprovação do seu gabinete continuaram caindo. Mais recentemente, um comunicado divulgado pela televisão nacional NHK disse que os seus índices de apoio caíram para 23%, o nível mais baixo desde que o partido do governo regressou ao poder em 2012, após um governo de três anos do Partido Democrático do Japão. Fonte: Associated Press