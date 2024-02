Brasil e Mundo No G20, ministro de Finanças da Alemanha mostra otimismo sobre menção a guerras em comunicado

O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, comentou sobre sua exigência de incluir menção a guerras em comunicado do G20 Brasil para que o país seja signatário do documento, demonstrando otimismo sobre o avanço das discussões. Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 29, em São Paulo Lindner reforçou que não é possível se concentrar apenas nas discussões econômicas, ignorando outras questões importantes. Segundo ele, este é o papel dos formuladores de políticas. O ministro reiterou que não assinará o documento se não houver menção às guerras da Ucrânia e na Faixa de Gaza, porém, ressaltou que não é necessária uma conclusão definitiva no momento.