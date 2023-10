Mundo No Equador, Daniel Noboa lidera corrida presidencial com mais da metade dos votos apurados

Um jovem herdeiro de um império de bananas manteve a liderança nos primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais deste domingo, 15, no Equador. Os resultados do Conselho Nacional Eleitoral indicaram que Daniel Noboa tinha 52,4% dos votos, com cerca de 61% das cédulas apuradas. A advogada esquerdista Luisa González teve 47,6% dos votos em uma eleição realizada em meio a uma violência sem precedentes nas ruas e nas prisões.

Os equatorianos têm uma exigência universal para o novo presidente: segurança. Noboa e González têm pouca experiência de governo e, sem dúvida, terão muito trabalho pela frente.

A eleição ocorre em um momento em que cada vez mais equatorianos se tornam vítimas da violência relacionada às drogas, que surgiu há cerca de três anos e se intensificou em agosto, quando um candidato à presidência foi assassinado em plena luz do dia. As pessoas estão sempre de olho em suas costas e limitam a frequência com que saem de casa. A inquietação levou Noboa a acrescentar um colete à prova de balas ao seu traje diário.

A eleição ocorreu sem nenhum incidente grave. Após o fechamento das urnas, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Diana Atamint, disse que um “compromisso interinstitucional da Polícia Nacional e das forças armadas” permitiu que as pessoas votassem com segurança.

“Hoje, o Equador triunfou, a democracia triunfou”, disse ela. Quem vencer com uma maioria simples de votos governará por apenas 15 meses, até maio de 2025, que é o que resta do mandato do presidente Guillermo Lasso. Ele abreviou seu mandato ao dissolver a Assembleia Nacional do país em maio, quando os legisladores instauraram um processo de impeachment contra ele por supostas impropriedades em um contrato de uma empresa estatal.

Lasso, um ex-banqueiro conservador, entrou em conflito constante com os legisladores após sua eleição em 2021 e decidiu não concorrer na eleição especial. No domingo, ele pediu aos equatorianos que tivessem uma eleição pacífica e pensassem no que é “melhor para seus filhos, seus pais e o país”. Ele disse que os eleitores têm a sabedoria “para banir a demagogia e o autoritarismo enquanto olham para um amanhã de paz e bem-estar para todos”.

Sob o comando de Lasso, as mortes violentas aumentaram, chegando a 4.600 em 2022, o maior número da história do país e o dobro do total em 2021. A Polícia Nacional registrou 3.568 mortes violentas no primeiro semestre de 2023. O aumento da violência está ligado ao tráfico de cocaína. Cartéis mexicanos, colombianos e dos Bálcãs criaram raízes no Equador e operam com a ajuda de gangues criminosas locais.

O voto é obrigatório no Equador para pessoas de 18 a 64 anos. Aqueles que não cumprirem com a obrigação poderão pagar uma multa de cerca de US$ 45. As urnas serão fechadas no final da tarde, e os resultados são esperados para a noite de domingo.

“Não espero muito dessa eleição”, disse Julio Ricaurte, um engenheiro de 59 anos, no domingo, perto de um dos centros de votação no norte de Quito, a capital. “Primeiro, porque o presidente terá pouco tempo para fazer qualquer coisa e, segundo, porque a Assembleia (Nacional) em nosso país é uma organização que impede qualquer um que chegue ao poder de governar.”

Noboa e González, ambos com curtos mandatos como legisladores, avançaram para o segundo turno ao terminarem à frente de seis outros candidatos no primeiro turno da eleição, em 22 de agosto. O substituto de Fernando Villavicencio, que foi assassinado em 9 de agosto, ao sair de um comício de campanha em Quito, terminou em terceiro lugar.

Noboa, de 35 anos, é herdeiro de uma fortuna construída com a principal cultura do Equador, a banana. Sua carreira política começou em 2021, quando conquistou uma cadeira na Assembleia Nacional e presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Ele abriu uma empresa de organização de eventos quando tinha 18 anos e depois entrou para a Noboa Corp. de seu pai, onde ocupou cargos de gerência nos setores de transporte, logística e comercial.

Um grande grupo de militares e policiais, além de seguranças particulares, protegeu Noboa quando ele votou em Olón, uma comunidade na costa central do Pacífico do país. Ele usava um colete à prova de balas. “Acredito que a tendência é irreversível, e hoje começamos a construir um novo Equador”, disse ele, aludindo com confiança a uma vitória.

González, de 45 anos, ocupou vários cargos no governo durante a década de presidência de Rafael Correa, seu mentor, e foi legisladora até maio. Ela era desconhecida pela maioria dos eleitores até que o partido de Correa a escolheu como candidata à presidência. No início da campanha, ela disse que Correa seria seu conselheiro, mas recentemente tentou se distanciar um pouco em um esforço para cortejar os eleitores que se opõem ao ex-presidente.

“Temos plena fé e esperança de que o Equador dará uma guinada rumo à dignidade, rumo a uma pátria de direitos”, disse ela após votar na pequena cidade de Canuto. Ela também usava um colete à prova de balas.

O comandante da Polícia Nacional, general César Zapata, disse no domingo que as autoridades investigaram duas denúncias de dispositivos explosivos nos arredores de Quito e as consideraram falsas. Ele também disse que 174 pessoas foram presas por violar a proibição da venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição.

Rosa Amaguaña, uma vendedora de frutas e legumes de 62 anos, disse no domingo que a segurança “é a primeira coisa que deve ser resolvida” pelo próximo presidente. “Tenho esperança de que o país vai mudar”, disse Amaguaña. “Sim, ele pode mudar. O próximo presidente deve ser capaz de fazer até mesmo algo pequeno.” Fonte: Associated Press