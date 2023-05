Mundo No Chile, conservadores terão maioria em constituinte

O conservador Partido Republicano saiu vitorioso neste domingo, 7, das eleições que definiram a composição de uma comissão que ficará encarregada de escrever uma nova Constituição para o Chile. Liderada pelo extremista de direita José Antonio Kast, a legenda – partidária da manutenção da carta fundamental legada pela ditadura militar – ficou com 22 das 50 cadeiras da constituinte.

O bloco de esquerda obteve 17 assentos, e o da centro-direita, 11, após a apuração de 99,4% dos votos pelo Serviço Eleitoral do país, na madrugada desta segunda-feira, 8. O resultado da votação representa uma derrota para o presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric.

As eleições eram de participação obrigatória e atraíram 12,7 milhões dos 15 milhões de eleitores do país – 84,4% do total. Os republicanos obtiveram 35,42% dos votos, a coalizão de esquerda, 28,57%, e a centro-direita, 21%.

Esta é a segunda tentativa recente no Chile para substituir a constituição imposta pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Em setembro, os eleitores rejeitarem por maioria esmagadora uma proposta de nova constituição.

Os redatores devem entregar no início de novembro o novo texto constitucional, que será submetido a referendo em 17 de dezembro. Fonte: Associated Press.