Netanyahu volta a afirmar que não haverá cessar-fogo sem a libertação dos reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 8, que não haverá um cessar-fogo com o Hamas sem a libertação dos reféns israelenses em poder do grupo. Em reunião ministerial, o líder voltou a fazer tal afirmação sobre as condições, o que contraria rumores de que o governo israelense poderia estar disposto a aceitar uma pausa de dias nos combates em troca da libertação de um grupo de reféns.

Além disso, Netanyahu defendeu as ações internas de auxílio do governo. “Investimos muitos bilhões para ajudar os evacuados, para ajudar as famílias dos raptados e desaparecidos, para ajudar as autoridades do Norte e do Sul, os reservistas e as empresas. Mas vamos trazer muito mais dinheiro – para todos. Garantiremos que o dinheiro chegue a quem dele precisa. Uma retaguarda forte também nos dá uma frente forte na guerra”, disse o primeiro-ministro.