Netanyahu promete derrotar Hamas, mas diz que guerra ‘levará tempo’

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu que o governo irá derrotar o grupo extremista Hamas, mas ponderou que a guerra “levará tempo”. As declarações foram feitas em discurso à população transmitido pela TV nacional na noite deste sábado (horário local). O país vive um dia intenso de confrontos, após o Hamas ter iniciado uma invasão surpresa no Sul do país, perto da Faixa de Gaza. O Exército de Israel retaliou a invasão com ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Netanyahu disse que os militares israelenses usarão toda força para destruir o Hamas e prometeu cobrar um alto preço se “até mesmo um único fio de cabelo” for danificado nos reféns israelenses do Hamas. “Vamos derrotá-los até a morte e nos vingar deste dia”, afirmou.

O discurso do líder israelense ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterar apoio inabalável ao país e defender a “legítima defesa” de Israel.

Fonte: Associated Press