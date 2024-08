Negociações por cessar-fogo em Gaza seguem em andamento e acordo ainda é possível, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que as negociações por um cessar-fogo na guerra em Gaza seguem em andamento, apesar de sinalizações divergentes de Israel e o Hamas. “Não estamos desistindo, ainda é possível”, disse ele a repórteres ao desembarcar na base área Andrews, perto de Washington D.C.

As discussões estão sendo intermediadas em um esforço conjunto de EUA, Egito e Catar. Os três países disseram que as conversas têm sido “sérias”, “construtivas” e conduzidas em uma “atmosfera positiva”. No entanto, o grupo extremista Hamas acusou hoje o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de impedir o fechamento de um acordo.