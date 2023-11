Negociações para soltura de reféns são pausadas com combates perto de hospitais em Gaza

As negociações para garantir a libertação de reféns detidos pelo Hamas e por outras facções palestinas foram suspensas neste domingo, 12, devido aos combates em torno de hospitais na Faixa de Gaza e particularmente no Hospital Al-Shifa, disseram duas autoridades egípcias. Os principais líderes do Hamas falaram ao Catar e ao Egito, os dois principais países mediadores das negociações, que Israel demonstrou mais uma vez que “não está interessado em nenhum acordo”, disseram as autoridades.

As autoridades discutiam um acordo para libertar até 100 mulheres e crianças mantidas em cativeiro em Gaza em troca da soltura de até 100 mulheres e crianças palestinas que estão detidas em prisões de Israel, além de uma quantidade limitada de combustível para hospitais e pausas humanitários regulares.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse neste domingo que as negociações estavam em um estágio “delicado” e que os EUA conversaram com os militares de Israel sobre como evitar mais vítimas no entorno do Hospital Al-Shifa. Fonte: Dow Jones Newswires.