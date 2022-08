Navios militares dos EUA cruzam Estreito de Taiwan

Duas embarcações da Marinha dos Estados Unidos navegaram pelo Estreito de Taiwan, no domingo, 28, no primeiro movimento do tipo tornado público desde que a presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, visitou a ilha no início de agosto. O USS Antietam e o USS Chancellorsville realizavam movimentos de rotina, informaram autoridades dos EUA.

A China realizou muitos exercícios militares no estreito, como meio de punir Taiwan após a visita de Pelosi à ilha semiautônoma, mesmo ante ameaças de Pequim. A China desde então enviou vários navios militares ao Estreito de Taiwan e a águas próximas à ilha.

Pequim vê Taiwan como parte de seu território e se opõe a qualquer visita de governos estrangeiros.

Os EUA enviam regularmente navios ao Estreito de Taiwan, como parte do que chamam de manobres de liberdade de navegação.

O estreito, de 160 quilômetros separa Taiwan da China.