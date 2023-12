Navio mercante ligado a Israel é atingido por drone na costa da Índia

Um drone atingiu um navio mercante ligado a Israel na costa da Índia, no Mar da Arábia, informou a Ambrey, uma empresa de segurança marítima do Reino Unido no período da noite do sábado, 23 (pelo horário de Brasília). É o primeiro ataque conhecido tão longe do Mar Vermelho desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

O incidente se dá em meio às crescentes ameaças a navios ao longo da costa do Iêmen. O grupo Houthis tem dito que seus ataques visam navios ligados a Israel e que apoiam os palestinos sitiados por Israel em Gaza.

O navio atingido, porém, estava a 190 quilômetros a sudoeste do porto indiano de Veraval – a mais de 2.400 km da entrada do Mar Vermelho – segundo a companhia. Ele estava carregado de produtos químicos e tinha a bandeira da Libéria.

A empresa informou que não houve vítimas e não deu detalhes sobre a relação do navio com Israel.

Afirmou também que o drone atingiu a popa e causou um incêndio a bordo, que foi posteriormente extinto.

A embarcação sofreu alguns danos estruturais e um pouco de água foi levada para bordo.

A marinha indiana estava no sábado prestando assistência à embarcação que conta com 20 cidadãos indianos e um vietnamita a bordo. (Fonte: Dow Jones Newswires)