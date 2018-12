Não há registro de brasileiros atingidos por tsunami na Indonésia, diz Itamaraty

Não há registro, por enquanto, de brasileiros que tenham sido vítimas do tsunami que atingiu praias ao redor do Estreito de Sunda, na Indonésia, na manhã deste domingo, 23. A informação é do governo brasileiro, que tem acompanhado o caso por meio do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty.

Até o momento, foram registradas 222 mortes, com 843 feridos e 28 desaparecidos, segundo a agência de controle de desastres da Indonésia.

Porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho disse que esses números ainda podem crescer uma vez que nem todas as áreas afetadas foram alcançadas por equipes de resgate.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que tomou conhecimento da tragédia com profundo pesar e expressou condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao Governo da Indonésia. (Com informações da Associated Press)