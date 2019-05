‘Não há mais democracia’, diz presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia

O presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia (CCBT), Mustafa Goktepe, disse que a decisão de autoridades turcas de anular a eleição de Istambul deixou claro que o “problema” do presidente Recep Tayyip Erdogan não são apenas o movimento Hizmet e seu líder, o clérigo Fethullah Gülen, considerados terroristas por Ancara, mas todos os seus críticos e opositores. O Hizmet é representado no Brasil pelo CCBT. “Ele (Erdogan) jamais vai aceitar sair do poder de forma democrática”, afirmou, em declaração ao jornal O Estado de S. Paulo.

Para Goktepe, o cancelamento das eleições para a prefeitura de Istambul e o fato de o presidente não reconhecer o vencedor demonstram que a única sustentação para sua descrição de democracia – o respeito ao voto – foi “demolida”.

“Já não havia mais outros elementos de uma democracia na Turquia, como a separação dos Poderes, a liberdade de expressão, um Judiciário independente”, argumentou. “Ficou claro mais uma vez que não existe mais nem a sombra de uma democracia na Turquia.”

Segundo Goktepe, o que está acontecendo em seu país demonstrou que qualquer oposição na Turquia poderá ser vítima das ações do governo, como a decisão de Ancara de pedir a extradição do empresário turco naturalizado brasileiro Ali Sipahi, preso no País há mais de um mês.

Sipahi é acusado de fazer transações financeiras em um banco do grupo Hizmet para “financiar atividades terroristas”. O empresário alega que o dinheiro é presente de casamento movimentado entre suas duas contas no Brasil e na Turquia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.