‘Não há lugar para violência política na América’, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou na íntegra da entrevista exclusiva que concedeu à rede NBC nesta segunda-feira que “não há lugar para violência na política na América” e condenou a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump no sábado, 14.

Ao justificar que cometeu um erro ao dizer recentemente que Donald Trump deveria estar na “mira”, quando o sentido da expressão seria “foco” nas suas propostas e no que o republicano diz, inclusive “mentiras”, Joe Biden destacou que Trump fez comentários contra a democracia, entre eles que não respeitaria o resultado das eleições de 2020 e que perdoaria pessoas condenadas pela Justiça por ataques ao Congresso no dia 6 de janeiro de 2021. “Vou continuar a falar sobre coisas que são importantes à população americana.”

Joe Biden destacou que se sente “seguro” com o Serviço Secreto e apontou que é “uma questão aberta” apurar como o atirador que disparou contra Trump e no comício conseguiu ter acesso ao local próximo ao palanque do republicano. Ele ressaltou que parte da segurança do evento também era responsabilidade de policiais locais.