Mundo Nancy Pelosi viaja à Ásia e pode ir a Taiwan, mesmo com alertas da China

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, planeja uma visita a importantes aliados do país na Ásia, segundo pessoas ligadas ao assunto, com conversas para uma possível parada em Taiwan, o que gerou alertas da China ainda em aberto.

A viagem de Pelosi e de vários outros membros do Congresso, marcada para começar neste fim de semana, inclui paradas em Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, disseram as fontes. Há preparos logísticos para uma parada em Taiwan, caso a decisão de ir até lá seja tomada, disse uma das pessoas ouvidas.

A China advertiu várias vezes para as repercussões, caso Pelosi vá a Taiwan. A Marinha americana moveu o navio Ronald Reagan para o Mar do Sul da China. Embora o Pentágono diga que essa mudança era há tempos planejada, o Departamento de Defesa às vezes coloca ativos militares mais perto de áreas nas quais líderes graduados visitam, por precaução.

Pelosi não quis confirmar seus planos de viagem, en entrevista coletiva, citando segurança. Caso a visita ocorra, Pelosi seria o político mais graduado dos EUA a visitar Taiwan em 25 anos. A parada potencial causa desconforto no governo de Joe Biden e gerou duras críticas e ameaças não especificadas de consequências por Pequim, para quem Taiwan é parte de seu território.