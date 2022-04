Nada mudou na decisão de não enviar tropas americanas à Ucrânia, diz Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o governo dos Estados Unidos mantém a decisão de não enviar soldados para lutar na Ucrânia. Durante entrevista coletiva, ela também renovou críticas à Rússia, destacando que a economia do país piora claramente, com oligarcas também prejudicados por sanções.

Mais cedo na coletiva, o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, informou que os EUA têm a intenção de anunciar mais sanções contra a Rússia nesta semana.

Jen Psaki, por sua vez, disse que o país deseja a retirada do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

Irã

Ela também comentou o potencial acordo do Irã com potências sobre o programa nuclear do país persa. Caso o pacto se concretize, os iranianos poderiam elevar exportações de petróleo.

Segundo a porta-voz americana, “o ônus para concluir o acordo cabe ao Irã”.

Ela afirmou que Teerã tem levantado uma série de questões alheias ao que está sendo negociado, o que atrapalha a eventual conclusão do acordo.