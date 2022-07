Nações da Otan assinam protocolos de adesão para Suécia e Finlândia

Os 30 aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinaram os protocolos de adesão para a Suécia e Finlândia nesta terça-feira, 5. A medida aumenta ainda mais o isolamento estratégico da Rússia. “Este é realmente um momento histórico para a Finlândia, para a Suécia e para a Otan”, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg.

No entanto, a aprovação parlamentar na Turquia ainda pode causar problemas para a inclusão final como membros, apesar de um memorando de entendimento alcançado entre os três. Em entrevista coletiva, os ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia foram indagados se uma lista específica de pessoas precisaria ser extraditada para a Turquia, mas ambos disseram que tal lista não fazia parte do memorando com Ancara.